Si è ufficialmente insediato il Comitato Scientifico Nazionale di Acli Terra, un organismo strategico nato per offrire ai dirigenti dell’Associazione un confronto diretto con accademici di alto profilo sui temi cruciali dell’agroalimentare italiano.

L’iniziativa risponde alla necessità di affrontare il cambiamento climatico della situazione globale, che sta pesando sensibilmente sul tessuto produttivo delle piccole e medie imprese italiane, già provate da anni di politic. Il Comitato ha il compito di elaborare proposte concrete per rispondere alla crescente domanda di efficientamento tecnico degli iscritti.

Le priorità del Comitato

Il tavolo tecnico, composto da personalità scientifiche di primissimo piano, concentrerà i propri lavori su pilastri fondamentali per il futuro del comparto:

Passaggio generazionale e supporto ai giovani imprenditori.

Rivoluzione digitale applicata all’agricoltura.

Efficientamento produttivo e valorizzazione della multifunzionalità agricola.

Marketing strategico-operativo e nuove forme di comunicazione.

Organizzazione territoriale e formazione professionale.

Secondo quanto emerso dall’insediamento, è prioritario investire sulla formazione affinché le imprese aderenti possano rispondere con competenza alle pressanti sfide poste dalla società contemporanea.

Il Prof. Attilio Celant, Presidente del Comitato Scientifico Nazionale, ha sottolineato l’importanza del ripristino dei corpi intermedi nel dialogo con le istituzioni:

“Ritengo che nel tempo il ruolo essenziale dei corpi intermedi sia progressivamente venuto meno. Per un corretto funzionamento dei meccanismi istituzionali e di politica economica, è necessario ristabilire un legame solido che unisca le strutture politiche ai corpi sociali. Questo è l’obiettivo che dobbiamo perseguire nel più breve tempo possibile”.

Acli Terra ribadisce così il proprio impegno nel porsi come ponte tra il mondo della ricerca e le necessità quotidiane degli operatori del settore agricolo, con l’obiettivo di costruire una visione di sistema che garantisca sostenibilità e competitività all’agroalimentare italiano.

Il Comitato verrà presentato alla Dirigenza nazionale e territoriale dell’Associazione il prossimo 17 giugno presso la sede della Direzione generale del Crea.

In particolare nel salone della preziosa biblioteca.

Il discorso di apertura sarà affidato al Direttore della Pastorale Sociale e del Lavoro della Conferenza Episcopale Italiana Don Bruno Bignami.

Ciò per sottolineare il legame tra scienza e fede.