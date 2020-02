L’Assemblea regionale di ANCI CAMPANIA al Belvedere di San Leucio il 28 e 29 febbraio 2020

CASERTA – Riceviamo e pubblichiamo integralmente la convocazione dell’Assemblea regionale di ANCI Campania che si terrà il 28 e 29 febbraio 2020, presso il Belvedere di San Leucio di Caserta: “Cari colleghi, nei giorni 28 e 29 febbraio 2020 si terrà la Assemblea Regionale di ANCI Campania, che si svolgerà all’interno dell’incantevole sito Unesco del Belvedere di San Leucio a Caserta.

L’appuntamento è un importante “contenitore” istituzionale e associativo al quale interverranno 500 Sindaci della Campania e centinaia di giovani amministratori locali, senza alcuna distinzione di appartenenza politica e dimensione demografica, i vertici nazionali di ANCI e IFEL, importanti personalità del mondo delle Istituzioni nazionali e regionali, delle professioni e del sindacato, dell’associazionismo e del volontariato, degli stakeholders di beni e servizi alle popolazioni. La nostra “due giorni” si propone come un’occasione in cui questi mondi, prendendo spunto dalle esigenze e dalle aspirazioni delle comunità locali e dei loro amministratori, possano incontrarsi, conoscersi e confrontarsi.

L’appuntamento centrale e le iniziative collaterali che stiamo mettendo in cantiere sono, pertanto un’occasione preziosa anche per rafforzare l’impegno a far crescere la figura del sindaco, come uno dei principali veicoli di coesione sociale per le comunità della Campania ed esempio per i nostri giovani.



La Segreteria organizzativa della nostra Assemblea ([email protected] – tel. 0817640746) e l’Ufficio Stampa di Anci Campania ([email protected]) sono a vostra disposizione per ogni chiarimento e approfondimento circa il dettaglio organizzativo e il programma che sono alle ultime battute.

Sarebbe un grande piacere potervi incontrare in occasione dell’Assemblea che, sono certo, conterrà importanti spunti per la vostra attività professionale”.