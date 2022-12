L’assessore Lucia Fortini a Maddaloni per il nuovo programma di Scuola Viva

Maddaloni – Grande attesa a Maddaloni per l’arrivo dell’Assessore Regionale all’istruzione e alle politiche sociali e giovanili Dott.sa Lucia Fortini. L’ IC Luigi Settembrini, guidato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Tiziana D’Errico e l’ ITI Villaggio dei Ragazzi, diretto dall’ing. Claudio Petrone presenteranno alla cittadinanza il nuovo programma ScuolaViva, il cui progetto è stato approvato e finanziato dalla Regione Campania.

Mercoledì 21 dicembre alle ore 10,00 , l’Assessore Fortini sarà accolta nella splendida sede della Fondazione D’Angelo – Villaggio dei Ragazzi ed assisterà a laboratori e performance eseguiti dagli alunni dell’ Istituto Comprensivo “Settembrini”; seguirà la proiezione di un video “Scuola Viva… una storia che continua” , che riepiloga le quattro annualità del Progetto , che vanta un ampio partenariato sul territorio. “ Siamo estremamente lieti di avere ancora una volta con noi l’Assessore Lucia Fortini” dichiarano soddisfatti i Dirigenti D’Errico e Petrone “la sua presenza costituisce una molla , una carica a far sempre di più per migliorare l’offerta formativa dei nostri Istituti, oltre che il segno tangibile della vicinanza che l ‘ Assessore mostra alle scuole e a quanti vi lavorano “. Per l’occasione uscirà anche un numero speciale del giornalino SettembriniNews .