L’Assessore Piazza del Psi continua a dedicarsi alla quotidianità. nel mirino buche, fontane e panchine rotte

Caserta. Nonostante l’emergenza Covid 19 e il periodo estivo ,L ’ Assessore alla sicurezza e all’ arredo urbano del Psi Raffaele Piazza ha continuato a portare avanti Il suo lavoro con impegno e responsabilità’.Non si e’ mai fermato e dopo aver creato un team di segnalazione del quale , fra gli altri, fa parte anche il capogruppo consiliare del Psi Gianluca Iannucci ha provveduto a far asfaltare un notevole numero di buche presenti in molte strade della città’.

contemporaneamente alle buche, L’ Assessore Piazza ha provveduto a far riparare alcune fontane pubbliche che in molti casi non erano più funzionanti.

Dalla mattinata di ieri, martedì 25 agosto, L’Assessore , in seguito a numerose segnalazioni arrivate dai cittadini proprio tramite il team segnalazioni, ha spostato la sua attenzione sulle panchine comunali, cominciando da quelle di Piazza S.Anna che da tempo risultano essere rotte e in molti casi non più’ utilizzabili.

” Devo ringraziare tutti quelli che fanno parte del team – ha dichiarato Piazza– senza di loro sarebbe stato difficile procedere . Un Team composto da cittadini e istituzioni con un solo unico obiettivo : il bene della città. Lasciatemi ringraziare il Consigliere Comunale Gianluca Iannucci il quale e’ stato sempre attivo e sempre in cerca di soluzioni . Importante è stata anche la collaborazione di altri consiglieri comunali sempre pronti a segnalare e in alcune circostanze a fungere da supporto ai lavori.Il mio ringraziamento più’ grande però’ – prosegue l’ Assessore-va agli amici della Termotecnica Casertana srl dei fratelli Ciro e Annamaria Auricchio i quali tutte le volte che sono stati chiamati in causa hanno sempre risposto presente dimostrando grande amore per la città’.

Continueremo a rispondere con i fatti- ha concluso Piazza– a tutti quelli che si limitano alla critica oltretutto spesso non fatta in modo costruttivo ma solo ed esclusivamente strumentale. Sin dal mio insediamento in Giunta avevo promesso presenza sul territorio e cosi’ continuerà’ ad essere , nel bene e nel male resterò’ sempre al fianco dei cittadini e della mia città’’.