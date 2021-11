L’Avellino affronta il Messina in trasferta, ostacolo Monterosi per la Juve Stabia

Domenica andrà di scena la quattordicesima giornata di campionato del girone c di lega pro. Per le campane gare complicate, l’Avellino dovrà vedersela con il Messina, gara sempre complicata sopratutto per il viaggio. Gara tosta anche per la Juve Stabia che ospiterà il Monterosi. La Paganese ospiterà invece il fanalino di coda della Fidelis Andria.

Risultati: Latina-Campobasso 14/11, Palermo-Potenza 14/11, Catania-Foggia 14/11, Messina-Avellino 14/11, Bari-Vibonese 14/11, Juve Stabia-Monterosi 14/11, Monopoli-Taranto 24/11, Paganese-Andria 14/11, Picerno-Francavilla 14/11, Turris-Catanzaro 14/11