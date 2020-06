Lavoratori delle Pulizie ASL:IL Sindacato Generale di Base proclama lo stato di agitazione

COMUNICATO STAMPA.

Caserta. La lotta instancabile dei lavoratori degli appalti di pulizia e sanificazione dell’Asl di Caserta, prosegue senza soste, seguito dal Sindacato Generale di Base. Dichiarato lo Stato di agitazione,a seguito del permanere delle condizioni di fame cui sono stati costretti dagli accordi capestro sottoscritti da sindacalisti infedeli e collusi. I lavoratori convocati dallo stesso S.G.B. , si troveranno in presidio il prossimo 26 giugno alle 11,30 presso la sede provinciale dell’ ASL DI cASERTA.

il Sindacato Generale di Base chiede, ancora una volta, ai Dirigenti dell’ ASL il ripristino delle normali condizioni contrattuali di categoria. Condizioni che, secondo il SGB, sono state violate anche per effettuare illegittime assunzioni clientelari di parenti e amici di capi-area e sindacalisti ,visto che ormai da anni salari, condizioni di lavoro, applicazioni delle norme a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, sono ridotti ai minimi termini ed applicati in modo vessatorio e discriminatorio.

In piena emergenza Covid-19 ,non si è esitato ad assumere ,sempre in modo clientelare, se non, si dice dietro versamento di somme di denaro, nuovo personale a tempo pieno, quando vi era la possibilità, anzi l’ obbligo di ripristinare il tempo pieno o parziale contrattuale per i lavoratori che si erano visti dimezzare il proprio orario lavorativo.

Si reitererà inoltre la richiesta di annullare la gara di appalto ponte per sei mesi, sostanzialmente bloccata da troppo tempo alla seconda fase di esame, avendo prodotto ,avendo prodotto seri motivi di illegittimità della stessa. Tralaltro tale gara, stanti le procedure adottate ,potrebbe operare una sanatoria delle assunzioni illegittime ,già effettuate in costanza di scioperi o addirittura di applicazioni di contratti di solidarietà.