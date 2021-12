Lavoro nero? La soluzione al contrasto è assumere tutti gli Idonei Ispettori del Lavoro

Prosegue inarrestabile l’attività del nuovo Comitato degli idonei ispettori del lavoro. Costituitosi sul finire del mese di Novembre,il comitato ha già raggiunto e superato le 400 adesioni. Una partecipazione davvero numerosa che evidenzia, non solo la volontà dei suoi membri di ricoprire l’incarico di ispettore del lavoro, figura imprescindibile nel contrasto al lavoro nero ed irregolare, ma anche di risanare l’organico ispettivo, la cui dotazione, allo stato attuale, è del tutto inadeguata a fronteggiare i diffusi fenomeni di irregolarità galoppante. Attraverso iniziative corali ed individuali,il comitato fa pervenire il proprio messaggio alle istituzioni politiche, affinché si mobilitino a garantire ulteriori e adeguati controlli, per restituire ai lavoratori i loro diritti e loro dignità. Un obiettivo conseguibule, solo attingendo a piene mani dalla graduatoria di coloro che sono risultati idonei all’ultimo concorso INL, espletato lo scorso Ottobre, la cui pubblicazione è attesa per la fine del mese di Dicembre e della quale il comitato chiede, legittimamente, lo scorrimento completo.