Le Calabrine di Milva Rizzo all’Artigianato in Fiera di Rho

La Calabria artistica sbarca in Padania, attraverso le creazioni di Milva Rizzo, attraverso i suoi preziosi

gioielli. produzioni artistiche, fatti rigorosamente lavorate a mano, con porcellana, resine e paste polimeriche, brevettando la Polyartclay.

I gioielli esposti in Lombardia, in occasione dell’evento “Artigiano in Fiera” che si svolge in quel di Rho, dal 2 a 10 dicembre,hanno suscitato enorme interesse.

A Rho, i titolari del progetto hanno comunque voluto convogliare il forte marchio identitario del territorio di provenienza, compreso lo stemma delle Due Sicilie, ben in vista all’interno del loro stand.

Un cavallo di battaglia sono le Calabrine

Le Calabrine nascono con l’augurio che sempre più persone si accorgano della bellezza della Calabria e capiscano che almeno una volta, questa terra, meriti di essere visitata e vissuta.

Le Calabrine perché ci sono tante piccole Calabrie da scoprire e valorizzare : dall’artigianato virtuoso, ai borghi più nascosti, alle nostre bontà enogastronomiche.

Le Calabrine per ricordare che la Calabria c’è, la Calabria esiste ed è fantastica, soprattutto per noi cittadini che la viviamo quotidianamente.