( Le Foto) Anche la CRI -Caserta Al al 4° raduno nazionale degli specialisti Aeronautica militare

Caserta. La Croce Rossa – Comitato di Caserta di cui è Presidente Teresa Natale ha partecipato attivamente al 4° raduno nazionale degli specialisti Aeronautica militare che si è tenuto a Caserta sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre.

L’evento, organizzato in occasione del 75° Anniversario della Costituzione della Scuola Specialisti ,si è svolto alla presenza Sig. Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Gen. S.A. Luca Goretti.

La CRI -Caserta ha avuto una parte rilevante ha dimostrato tutta la sua efficacia intervenendo, con 1 Abz con equipaggio completo e con il proprio gruppo giovani – CRI– che ha dato nozioni sulla sicurezza stradale facendo una dimostrazione di guida in stato di ebbrezza utilizzando gli appositi occhiali che simulano appunto uno stato di ubriachezza. In più un gruppo di volontari CRI ha dato informazioni con una dimostrazione sulle manovre salvavita pediatriche .

L’evento si è svolto in due giorni con il seguente programma

Sabato 30 Settembre

Presentazione dei radunisti alla Scuola (dalle ore 08.00) – Check in;

Inaugurazione del 4° Raduno Specialisti AM con taglio del nastro (ore 09.30);

Cerimonia del 75° anniversario alla presenza del Sig. Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Gen. S.A. Luca GORETTI;

Alzabandiera solenne (Inno d’Italia intonato dal Soprano Cav. Teresa Sparaco);

Deposizione di una corona di alloro al Monumento ai Caduti dell’Aeronautica Militare sul Piazzale delle Bandiere.

Presso la SSAM:

Apertura ufficiale del 4° Raduno.

Raduno sul piazzale delle Bandiere degli specialisti e dei radunisti;

Mostra settore AAA – Aviatori d’Italia – Sezione di Caserta;

Inaugurazione di un bassorilievo realizzato dal 1° Lgt Vincenzo Farina a ricordo dell’evento e nell’anno del centenario AM;

Simulatore di Volo delle Frecce Tricolori;

Mostra statica e Storico-fotografica, multimediale e di modellismo a carattere aeronautico A.M. e sulla Scuola;

Mostra di modellismo aeronautico in scala 1:48 e 1:72 curata dal Lgt Raimondo De Giorgio. Con l’occasione verrà presentato anche il modello in scala del Velivolo Fiat G-12 “Aula volante” realizzato appositamente per l’evento dal Lgt De Giorgio;

Mostra fotografica dei velivoli utilizzati dalla Scuola nei suoi 75 anni di vita, a cura di Guglielmo Guglielmi e Massimo Coccellato del progetto Italian Historical Aircraft Preservation (IHAP);

Fiat 500 Club Italia – esposizione di auto d’epoca;

Mostra Statica di Aeromodelli ad elica e a getto;

Mostra Statica a carattere Aeronautico sul Piazzale delle Bandiere;

Mostra statica Elicottero HH-101 A e Velivoli AM;

Mostra a tema “spazio” dell’artista Claudia Mazzitelli dal titolo “IV Dominio – Alla conquista dello spazio”;

Visita ai laboratori didattici e simulatore di Volo del Centro Polifunzionale;

Visita al “Sottotetto”;

Attività espositive della Croce Rossa;

Attività espositive della Protezione Civile Regione Campania;

Autoemoteca Avis Caserta;

Gruppo Radioamatori Italiani;

Esposizione Droni;

Settore astronomia;

Esposizione di uniformi storiche da specialista a cura del sig. Vincenzo Pace;

Esposizione di materiale di interesse storico a cura del Comando Aeroporto Cameri;

Attività espositive, fotografiche e multimediali a carattere aeronautico;

Esposizione di auto e moto;

Punti promozionali;

Area Food Truck;

e tanto altro…

​Presso alcune piazze della città:

Area espositiva con Simulatore di volo PAN;

Allestimento di punto promozionale Aeronautica Militare;

Altri eventi collegati e correlati.

​SERA

Presso la SSAM:

Concerto della Fanfara della 3^ Regione Aerea dell’Aeronautica Militare in Auditorium.Domenica 1° ottobre