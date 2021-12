Le foto della giornata. Il vescovo di Caserta visita l’I.C. “Maddaloni 2 – Valle di Maddaloni”

Maddaloni (CE). Alla vigilia dell’Immacolata gli alunni e tutto il personale dell’I.C..”Maddaloni 2 – Valle di Maddaloni” hanno avuto l’onore di ricevere, prima scuola in assoluto, la visita di sua Eccellenza mons. Pietro Lagnese, vescovo della diocesi di Caserta da circa un anno.

Il vescovo è stato accolto dalla Dirigente Scolastica Rosa Suppa, commossa ed emozionata per la visita. Gli alunni hanno gioiosamente accolto il vescovo con l’inno della scuola .

Il vescovo, in compagnia anche di alcuni sacerdoti del territorio ha salutato la comunità scolastica presente, evidenziando i valori sani a cui la scuola ha educato ed educa nonostante le difficoltà del momento storico, valori che sono fondamentali per il cambiamento e per un futuro migliore, di cui i giovani sono attori ed artefici.

Il vescovo ha poi visitato l’istituto, entrando nelle classi e nei laboratori operativi con attività dedicate al prossimo Natale, ha risposto a tutte le domande e le curiosità dei piccoli alunni, ed è entrato in una lezione in DAD.

Stessa attenzione è stata dedicata agli adulti, e a chi lo aveva richiesto è stato concesso un colloquio privato.

Una giornata densa di commozione condivisa da tutti, che sarà ricordata per le emozioni che ha donato e per la serenità che iil vescovo è riuscito a trasmettere con la sua presenza e le sue parole semplici e toccanti, che hanno riscaldato le anime e regalato una speranza per un futuro migliore.