( LE FOTO) Grande successo del Presepe Vivente organizzato dalla scuola Baby’s Club,

Caserta . E’ stato un grande successo , il Presepe Vivente messo in scena dai piccoli allievi dell ‘Asilo Nido – Scuola Paritaria dell’ Infanzia Baby’s Club, sita a Caserta un Viale Lincoln n 198 e diretta da Simona Aglione .

Lo spettacolo si e’ svolto mercoledì 21 e giovedì 22 dicembre 2022 . I protagonisti assoluti delle serate sono stati i bambini iscritti alla scuola , compresi in una fascia di età’ fra 1 e 5 anni , che sapientemente guidati dalle docenti hanno saputo coinvolgere la gremita platea come attori incalliti esperti del mestiere.

Ben 200 persone hanno assistito all’ evento al quale ha partecipato anche il Sindaco di Caserta Avv. Carlo Marino .

“Sono Soddisfatta e felice per l’ottima riuscita della manifestazione – ha dichiarato Simona Aglione – voglio ringraziare tutti i docenti che hanno lavorato ininterrottamente per preparare lo spettacolo che , considerata la tenera età’ dei protagonisti, non era per niente facile. La nostra scuola – ha concluso – e’ fortemente impegnata a valorizzare le risorse degli allievi e siamo consapevoli di curare , con estrema cura, la prima formazione di quelli che saranno i cittadini consapevoli del domani “.