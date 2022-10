Le foto. La strada che conduce al cimitero per gli animali versa in pessime condizioni

Maddaloni – Cittadini ci segnalano lo stato incuria e degrado in cui versa via Starzalunga, nel tratto che conduce al cimitero degli Animali di Maddaloni. Un fiore all’occhiello per il nostro comune, dove ogni giorno si recano cittadini di altri comuni e province. E’ chiaro che le foto non sempre riescono a dare l’immagine perfetta di quella che è realmente la situazione. E’ praticamente impossibile poterci passare con le auto, perché le erbacce ed i rami che fuoriescono dai poderi le graffiano. A piedi non è ugualmente percorribile, visto lo stato del manto stradale. Tanta è l’amarezza: egli animali meriterebbero più rispetto, così come chi si reca loro in visita. Questo cimitero, nonostante sia un luogo triste, è unico nel suo genere nelle nostre zone, ed è tenuto con amore e curato. Anche qui, inoltre, è diventato un ricettacolo di rifiuti che vengono gettati senza alcun rispetto delle regole del vivere civile. Una strada periferica, ma non per questo meno dignitosa, dove basterebbe ben poco, innanzi tutto la collaborazione ed il senso civico per renderla fruibile.