( LE FOTO)” Simulando la risposta a un attentato” La CRI Caserta al fianco del 10 Reggimento Carabinieri Campania

Caserta. Nei giorni scorsi il 10 Reggimento Carabinieri Campania ha organizzato ,nei pressi del Centro Commerciale Campania ,una spettacolare esercitazione simulando la risposta a un attentato.

All’ attività ha partecipato in prima linea la Croce Rossa – Comitato di Caserta che ha impegnato, per l’ intera durata dell’ esercitazione, due Ambulanze di soccorso con equipaggio completo , tre simulatori e due truccatori che hanno reso più’ veritiere le ferite d’ arma da fuoco.