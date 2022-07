Le gemelle Noemi e Antonietta Cesarano ricevute dal Sindaco Carlo Marino

Il Sindaco di Caserta Carlo Marino ha ricevuto in Comune le gemelle Noemi e Antonietta Cesarano consegnando una targa per i titoli conquistati ai Campionati Assoluti di Nuoto ed ai recenti a giochi del Mediterraneo. Entrambe convocate in nazionale per i Campionati Europei di Roma. Le gemelle Cesarano sono le figlie del Maresciallo Carmine Cesarano in servizio alla Scuola di Commissariato di Maddaloni che dal 01 gennaio è alle dirette dipendenze del Comando di Commissariato inserito nel Comando Logistico dell’esercito Italiano.