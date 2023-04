Le iniziative di Calatia Rosa. A Scampia proiezione di un cortometraggio ed apertura della cassetta delle segnalazioni

Napoli- Lo sportello di Calatia Rosa di Scampia non è solo supporto alle donne vittime di violenza ma anche luogo di aggregazione e condivisione.

In quest’ottica ieri, alla presenza di centinaia di donne, si è tenuta la proiezione di un cortometraggio avente per tema proprio la violenza di genere. La pellicola, selezionata già per due festival, di cui uno internazionale, ha per protagonista Cira Celotto, referente su Scampia di Calatia Rosa e dirigente della Boxe maddalonese. La regia è di Davide Guida e le musiche di Aldo Guarino. Il regista e la Celotto erano presenti in sala durante la proiezione.

Durante la serata è stata anche aperta la cassetta rossa in cui le persone che hanno bisogno di aiuto depositano le loro segnalazioni.

Ricordiamo che l’associazione ASD “Le ali di Scampia”, come tutti gli sportelli dell’associazione fondata dal pugile Clemente Di Crescenzo, offre una serie di servizi a titolo gratuito, tra cui il supporto psicologico e l’assistenza legale alle vittime di violenza e bullismo.