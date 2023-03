Le pari opportunità il tema centrale del libro di Teresa Del Prete

“Prospettive” è il titolo del libro scritto da Teresa Del Prete che sarà presentato lunedì 13 marzo, alle ore 17,30, presso il Liceo Alessandro Manzoni a Caserta. Quello di Teresa del Prete è un impegno pluridecennale di contrasto alle differenze di genere e contro la violenza sulle donne con diversificati percorsi di diffusione di una nuova cultura nei confronti dell’universo femminile sia come giornalista che in qualità di Responsabile del Dipartimento per le problematiche femminili per l’ISA. L’autrice continuando la sua mission si cimenta ora in una nuova veste , quella di narratrice. La pubblicazione è la raccolta di undici brevi storie ispirate al vissuto quotidiano cui ogni donna può sicuramente rispecchiarsi. Altrettante undici brevissime storie hanno come protagonista, invece, un uomo. Chi legge troverà lo stesso incipit per ambedue le singole narrazioni, evidenziato dal corsivo, che si interrompe là dove la storia maschile prende una piega nettamente differente da quella della donna.

Si tratta di un “esperimento letterario” come è stato definito dalla scrittrice e storica femminile Nadia Verdile che ha firmato la postfazione del libro edito dalla casa editrice Graus. La firma della prefazione è, invece, quella altrettanto prestigiosa della giornalista e scrittrice Gioconda Marinelli che vanta tra i suoi libri anche pubblicazioni scritte a quattro mani con Dacia Maraini. L’intento dell’autrice è quello di evidenziare, in maniera didascalica ed agile, come la tanto proclamata Pari Opportunità sia ancora solo un qualcosa riconosciuto dalle leggi ma non dalla vita reale. Nel corso della presentazione, moderata dalla dott.ssa Maria Laura Labriola, dopo i saluti istituzionale della Dirigente scolastica Adele Vairo , interverranno il Presidente dell’Istituto di Studi Atellani , dott. Franco Montanaro, il Responsabile area Napoli nord dell’ Associazione matrimonialisti Italiani, Avv. Pierpaolo Damiano e il giornalista Franco Buononato. Sarà presente l’autrice