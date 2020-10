Le parole del sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo per la scomparsa del vescovo D’Alise

La notizia della morte del vescovo ci ha lasciato increduli e sconvolti . Il vescovo D’Alise era amato da tutti. I pensieri per lui, da quando si è diffusa la notizia, si susseguono senza sosta, in particolare sui social, invasi da messaggi di affetto e cordoglio per Sua Eccellenza.

Riportiamo qui il messaggio di cordoglio del primo cittadino di Maddaloni, Andrea De Filippo, che interpreta e rappresenta il pensiero dell’intera comunità maddalonese.

“La scomparsa del vescovo D’Alise riempie di sgomento e di dolore la intera comunità maddalonese. La nostra diocesi perde un punto di riferimento religioso di indiscutibile spessore culturale ed umano. Sul piano personale piango la perdita di un amico affettuoso, disponibile e dalla generosità immensa. La città di Maddaloni si unisce al dolore della famiglia, del clero diocesano e dell’intera comunità dei fedeli. Resterà per sempre nel nostro cuore il ricordo dolce e paterno di don Giannino.”