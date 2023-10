“Le Regine della Reggia”/Domenica 8 ottobre, alle 10:30, torna il laboratorio di disegno per bambini e ragazzi a cura della Scuola Fumetto Cassino

Risultata ancora una volta vincitrice del bando per la valorizzazione del Complesso Vanvitelliano, la Scuola Fumetto Cassino torna alla Reggia di Caserta con una nuova iniziativa dopo il successo ottenuto da quella presentata la scorsa primavera: un omaggio, attraverso il linguaggio universale dell’arte, al genio di Luigi Vanvitelli e alla sua eredità, in occasione dei 250 anni dalla scomparsa del Maestro.

L’ appuntamento è per questa domenica, 8 ottobre, dalle ore 10:30 alle 13:00, nel Centro educativo Fontana Margherita, all’interno del magnifico Parco Reale della Reggia.

Un laboratorio gratuito, rivolto a bambini e ragazzi, non è richiesta l’iscrizione, per celebrare in modo originale e alternativo coloro che saranno le muse dei provetti disegnatori, “Le Regine della Reggia”: Maria Amalia di Sassonia, protagonista del progetto di costruzione della Reggia e dell’Acquedotto Carolino, e Maria Carolina d’Austria, promotrice della nascita del Giardino Inglese.

I partecipanti saranno invitati a disegnare le due regine seguendo le indicazioni e i consigli degli esperti della Scuola Fumetto Cassino.

Con i disegni realizzati sarà creato un e-book gratuito da condividere sui social.