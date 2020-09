Le soddisfazioni del PD aversano/ il commento di Francesco Gatto

Aversa– Straordinario successo del Presidente De Luca che va ben oltre le più rosee aspettative, l’ottimo lavoro del Governatore ha dato i suoi frutti. Soddisfazione per il PD primo partito in città, congratulazioni e un grande in bocca al lupo a Gennaro Oliviero più votato della lista, a lui spetterà il non facile compito di rappresentare i territori ed in particolare Aversa in consiglio regionale. Grande rammarico per Stefano Graziano che con quasi 18.000 preferenze non ci rappresenterà in consiglio regionale, il partito democratico infatti nonostante i i voti dei due uscenti che da soli raggiungono le 38.000 preferenze ottiene un solo scranno nel parlamento regionale. Penalizzati da una legge elettorale anomala in quanto nonostante il 69 % raggiunto dal centrosinistra in provincia di Caserta la coalizione di De Luca elegge soltanto quattro consiglieri regionali così come l’opposizione. Queste elezioni stabilizzano ancora di più il governo nazionale e spero facciano lo stesso anche con il governo cittadino che ha bisogno di un cambio di passo importante in considerazione dell’ottimo risultato raggiunto.