LE STANZE DELL’ ANIMA: Oggetti statici e in movimento, visti attraverso la lente del proprio vissuto interiore, di quel labirinto di pensieri e di gesti che trasmettono emozioni e che attingono ai propri ricordi, ai luoghi in cui si affollano segreti nascosti, che spesso si ha paura di rivelare e si mascherano dietro pennellate di ardente passione e segni imperscrutabili di una sorgente limpida a cui il cuore si abbevera per trovare pace e serenità. Sono i tormenti interiori, ma anche le perle di una saggezza atavica che ci prendono per mano e ci accompagnano lungo i sentieri della speranza in un domani con nuovi colori. Sono proprio le “stanze dell’anima” i luoghi abitati dalle due artiste Antonella Botticelli e Susanna Yang, che percorrono le strade sconnesse dei rimpianti e della malinconia e mettono a nudo le fragilità, preservando la propria identità e facendo scaturire sentimenti autentici che rendono le loro opere dense di pregnanza emotiva e profonda capacità di introspezione.

Ilde Rampino e Fiorentino Vecchirelli

Sabato 8 ottobre ore 18:00 Museo archeologico Calatia Maddaloni, vernissage della mostra di Antonella Botticelli e Susanna Yang.