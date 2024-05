Le studentesse del Don Gnocchi premiate alla manifestazione artistica di Maddaloni “La Torre in Versi

Grande soddisfazione per le studentesse del Liceo Don Gnocchi alla manifestazione nazionale di poesia “La Torre in Versi”, ideato dalla poetessa Giovanna Santangelo, insignita di prestigiosi riconoscimenti artistici a livello nazionale, con la partecipazione di Leonardo Ancona e con il patrocinio dalla Pro Loco “San Michele” del Comune di Maddaloni.

La premiazione si è svolta sabato 25 maggio alle 17:30 presso la sala Chollet della Fondazione “Villaggio dei Ragazzi” di Maddaloni, alla presenza del sindaco Andrea de Filippo e dell’assessore alla cultura Caterina Ventrone, i cui interventi sono stati orientati a sottolineare l’impegno e la crescita culturale e sociale del territorio, e delle diverse autorità cittadine.

Le studentesse della II A scienze umane, Esposito Serena e Sara Tedesco, guidate dalla professoressa Flavia Castaldo, hanno ottenuto rispettivamente il 2° e 4° posto con le poesie “Le tre torri” e “Napoli”; la studentessa Letizia Mennino, della IIA linguistico, accompagnata dalla professoressa Teresa Rossi, si è qualificata al 3° posto con la poesia “Vita eterna”.

La manifestazione ha dato ampio spazio alla lettura dei componimenti ed ha elargito ricchi premi alle giovani vincitrici con l’augurio di comprendere e dare voce liberamente alle proprie emozioni per una sana crescita personale.

La preside Annamaria Lettieri si è detta soddisfatta dell’iniziativa che ha rappresentato un’opportunità di potenziamento per i più meritevoli ed un incentivo ulteriore per i giovani ad impegnarsi nel coltivare i propri talenti.

La professoressa Flavia Castaldo, responsabile del dipartimento di Lettere, ha evidenziato l’impegno dipartimentale nel perseguire come finalità tanto l’inclusione quanto la valorizzazione del merito per gli studenti, interagendo, in un’ottica di complementarità ed ausilio, tanto con le figure istituzionali quanto con le famiglie.

Il dipartimento di Lettere del Don Gnocchi, infatti, anche quest’anno, ha aderito a molteplici progetti e competizioni, ottenendo importanti riconoscimenti: i “Campionati (ex Olimpiadi) di Italiano”, curati dalla professoressa Flavia Castaldo, a cui hanno partecipato studenti di vari indirizzi con impegno e correttezza; il “Dea festival corto” che ha visto protagonisti gli studenti della IIA indirizzo linguistico, seguiti dalla professoressa Teresa Rossi; la “staffetta di scrittura creativa”, organizzata da Bimed (Biennale del Mediterraneo), alla quale ha partecipato la III B indirizzo artistico sotto la guida della professoressa Annarita De Nicola.

Hanno contribuito ad incentivare e favorire una crescita ‘consapevole’ degli studenti, in un clima di collaborazione e solidarietà, anche i vari “Incontri con l’autore”, realizzati in sinergia con la referente della Biblioteca prof.ssa Angela De Lucia, e le numerose presenze ad importanti eventi culturali: l’intervento alla “Fiera del libro di Roma” delle classi seconde e terze degli indirizzi scienze umane e linguistico e la partecipazione, in qualità di “giuria”, della IIIA indirizzo scienze umane al premio nazionale “Strega giovani”.