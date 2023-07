Lega Nazionale Dilettanti: scadono oggi i termini per i ricorsi, mentre il Rotonda rischia l’esclusione

Dalle parti di via Filippo Tommaso Marinetti, in San Nicola la Strada, sede ufficiale della Casertana F.C. tutto tace. Almeno per ora. Una inevitabile situazione di incertezza sul futuro prossimo in merito ad un potenziale, quanto improbabile ripescaggio in terza Serie, fa si che né il patron D’Agostino, né tantomeno il DS Degli Esposti si possano esprimere in maniera definitiva su quel che sarà per la stagione 2023/2024.

Fatto sta che dal responso della Covisoc in merito alla regolarità delle iscrizioni delle società di C e D ci si aspettava qualcosa di meglio per il ritorno tra i professionisti tanto agognato dal popolo rossoblù. A conti fatti, resta l’unica certezza: per la prossima stagione i Falchetti dovranno ‘digerire’ un ennesimo quanto poco edificante campionato di quarta serie. Salvo improbabili sorprese, come del resto già avvenuto in passato.

È dell’ultim’ora la notizia che il Rotonda, fresca di promozione in serie D, rischia di non iscriversi al prossimo campionato. Secondo quanto riportato in un comunicato dalla stessa società lucana, “non sussistono minimamente le condizioni per poter andare avanti“.

Alle 19 di oggi, intanto, scadono i termini per presentare il ricorso alla Commissione competente anche se non sarà stato possibile aggiungere ulteriori documenti oltre a quelli già presentati lo scorso il 20 giugno. Il ricorso sarà discusso solo nella giornata di domani mentre per il 7 è prevista la riunione del Consiglio federale della FIGC, in cui verrà pronunciata la decisione sulla concessione delle Licenze Nazionali (riammissioni e/o ripescaggi). Da lì scatterà la (inevitabile) partita dei ricorsi delle società escluse (ed eventualmente da parte delle società che ambiscono a prenderne il posto).

Intanto il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha emesso un comunicato Ufficiale in cui ha definito le regole per la nuova stagione sportiva 2023/2024, campionato articolato su 9 gironi composti da un minimo di 18 ad un massimo di 20 ciascuno a cui hanno diritto di richiedere l’iscrizione 166 società del panorama calcistico della Lega Nazionale Dilettanti e che qui riportiamo integralmente: “N. 121 che hanno mantenuto il diritto sportivo all’ammissione all’esito dell’attuale stagione sportiva; n. 9 società retrocesse dalla Lega Pro all’esito dell’attuale stagione sportiva; n. 35 promosse dal Campionato di Eccellenza all’esito dell’attuale stagione sportiva; n. 1 società di Eccellenza semifinalista della Coppa Italia Dilettanti – fase nazionale – della passata stagione sportiva 2022/2023.

Le 9 Società che, al termine della stagione sportiva 2023/2024, si classificheranno al primo posto di ogni singolo girone del Campionato Nazionale di Serie D, acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di Serie C della stagione sportiva 2024/2025.

Al termine della stagione sportiva 2023/2024, in ogni singolo girone retrocederanno nel Campionato di Eccellenza Regionale complessivamente quattro squadre così distinte: le Società classificate all’ultimo e al penultimo posto due Società perdenti le gare di play-out”.