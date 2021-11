Legia Varsavia – Napoli 1 a 4 finisce in un crescendo rossiniano la trasferta azzurra in Polonia

In Scena a Varsavia la magnifica architettura partenopea di Mastro Spalletti

Legia Varsavia Napoli 1-4: Marcatori: 10′ Emreli (L), 51′ rig. Zielinski (N), 74′ rig. Mertens (N), 78′ Lozano (N), 90′ Ounas (N)

E’ stato un crescendo rossiniano, quello del Napoli in terra polacca, anche se l’inizio della gara non è cominciato sotto i migliori auspici, quando gli azzurri sono andati sotto, grazie alla rete dei padroni di casa, passati in vantaggio dopo appena 10’ minuti, smentendo percentuali e statistiche, che tanto piacciono ai nuovi soloni del calcio, gli scienziati alla Bacconi, tant’è che Meret subisce un gol nonostante il possesso palla del Napoli risultava al 73% in barba a tutte quelle menate teoriche cui siamo costretti a sorbirci nostro malgrado, il calcio è attimi, invenzioni, casualità, e quel gol polacco di ieri è stata la riprova di ciò che affermo.

Il calcio è strano, forse proprio per questo è amato da tutti gli strati sociali, è strano perché la banda di Mister Spalletti ha dominato in lungo e in largo, fin dal primo minuto, terminando però il primo tempo sotto di un gol, con l’opportunità polacca di realizzare una doppietta a inizio riprese, al 46′ con una azione sulla sinistra di Mladenovic in una delle rare azioni d’attacco degli uomini di Mister Golebiewski, il laterale metta a rimorchio fuori per Ribeiro, il quale calcia di prima a giro col sinistro, con il malcapitato Meret battuto, per fortuna dei partenopei la palla si stampa sul palo; sembrava di assistere a quelle partite storte, dove tutto gira al contrario, poi però la qualità superiore del Napoli è esplosa in tutto il suo splendore psicofisico, uno strapotere che ha annientato i polacchi con 4 uppercut, che hanno steso definitivamente gli avversari, annichilendo la torcida polacca, gemellata dei non colorati.

Il Napoli tra le tante note positive di ieri a Varsavia ha definitivamente consacrato la consapevolezza di avere una “rosa” lunga e di qualità, in una sola notte, Spalletti ha dovuto fare a meno dell’asse portante di questa squadra, giocare contemporaneamente senza Insigne, Osimhen, Fabian Ruiz e Mario Rui, in una trasferta importante, con la posta in palio del primo posto in classifica, del girone europeo, e senza accusare assolutamente il cambiamento, anzi sbancando, come è accaduto nella magica serata allo “Stadio dell’Esercito polacco”, è sintomo di stato di grazia, da parte di tutto il gruppo azzurro, che da l’impressione alla fine, che se pure a un dato momento, Spalletti decide di schierare Starace ( il magazziniere del club partenopeo), le cose in campo non cambiano, in pochi si sono accorti delle assenze dei Top Player, perché i meccanismi si vanno via, via perfezionando, perché ognuno sa cosa deve fare e cosa farà l’altro compagno di squadra, un’idea di gioco volitiva e camaleontica, come per esempio quando, sul 2 a 1 il Mister di Certaldo decide di passare con la difesa a 3, chiudendo definitivamente la porta agli avversari.

In gol sono andati altri 2 nuovi calciatori, che si aggiungono agli altri 10 che li hanno preceduti prima di ieri sera, si inseriscono al listone dei marcatori di questo quarto di stagione anche Dries Mertens e Adam Ounas, costui autore di una rete, che più di un gol è parso un quadro di Roberto Carignani della bella scuola posillipina.

Abbiamo assistito beati a Varsavia, alla dimostrazione della magnifica architettura partenopea, a opera di Mastro Spalletti.

Il match era valido per la 4ª giornata del gruppo C dell’Europa League 2021/2022, vincendo il Napoli scavalca appunto il Legia Varsavia e piomba solitario in testa alla classifica.