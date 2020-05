L’emergenza nata dalla diffusione del COVID-19 ha causato un calo delle scorte di sangue. Correte a donare sangue

CASERTA – L’emergenza, causata dalla diffusione della pandemia da coronavirus, ha provocato un calo delle scorte di sangue dovuto probabilmente al timore, in osservanza alle disposizioni contenute nei DPCM emanati, dei cittadini di uscire di casa per recarsi nei centri trasfusionali nonostante le donazioni e la raccolta del sangue e degli emocomponenti siano attività essenziali di assistenza sanitaria, fondamentali per garantire la continuità delle terapie salva-vita sul territorio nazionale.

Il trend, che rispecchia quello più ampio sul territorio nazionale, nasce dal timore di contrarre il Coronavirus, come riportato dal Centro Nazionale Sangue che, in una nota, aggiunge come sia infondata tale paura e invita chi è in buona salute a recarsi presso i centri trasfusionali, contattando preventivamente il punto di raccolta, per evitare assembramenti.

Sono sempre più numerosi i pazienti che vengono trasfusi ogni giorno negli ospedali della provincia di Caserta e, in generale negli ospedali italiani, molti dei quali sono persone affette da patologie che richiedono un ricorso regolare alle trasfusioni di sangue, oltre quelli che devono fare ricorso ad operazioni urgenti ed indifferibili.

C’è, pertanto, bisogno di sangue, e gli uomini e le donne residenti a Caserta ed in provincia dovrebbero contribuire con entusiasmo e senso del dovere alla raccolta di una quantità di sangue e di plasma che assicurerà a un gran numero di pazienti le necessarie cure contro numerose e gravi infezioni. Il segno tangibile che gli uomini e le donne lasceranno con questo grande gesto di responsabilità, non solo verso chi si trova in precarie condizioni di salute ma per la comunità intera, testimonia il grande impegno che essi profondono quotidianamente sempre al fianco dei cittadini.