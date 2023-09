L’ex Capuano parla della Casertana:”I falchetti hanno preso calciatori importanti. Possono essere tra le favorite per la b

Domani torna in campo il girone c di lega pro. Tra le sfide più interessanti oltre a Latina-Casertana ci sarà la sfida Tra Benevento e Taranto. Quello che però sta facendo notizia sono le parole di Capuano nella conferenza sta pre gara. Queste le parole di Capuano:” In questo campionato non c’è una gara non complicata, non importa se ti chiami Benevento o Taranto. In queste settimane ho sentito vari giudizi su chi potrebbe vincere il campionato, le squadre però sono sempre le stesse. Secondo me però c’è né una di qui si parla poco ma che ha costruito una squadra fortissima. Con anche L’arrivo di Calapai la squadra rosso blu e tra le favorite per vincere il campionato. Per quando riguarda noi domani andremo a Benevento per provare a fare risultato pieno, sappiamo che loro devono vincere ma noi non vogliamo fare la comparsa