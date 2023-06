L’I.C. “Maddaloni 2” premia le eccellenze in matematica e lingua inglese. Le foto

Maddaloni/ Valle di Maddaloni – L’Istituto Comprensivo di Maddaloni che insiste su 2 comuni, Maddaloni e Valle di Maddaloni, diretto dalla dirigente Rosa Suppa, si conferma anno dopo anno scuola delle opportunità e del merito, con il ricco ventaglio di possibilità che offre attraverso progetti, concorsi ed iniziative a cui aderisce, anche di respiro nazionale, in modo tale che ciascun alunno possa esprimersi valorizzando le proprie attitudini al meglio.

Una scuola dove nulla è lasciato al caso e ogni disciplina viene approfondita oltre la didattica tradizionale, con metodologie e contenuti calibrati per i vari ordini di scuola, con competenza e passione. In questo anno scolastico dove tutto è tornato finalmente alla “normalità”, c’è stato un maggiore entusiasmo nell’intraprendere le tante iniziative che, in maniera ridotta, non si sono mai fermate. E ad anno concluso, nell’ultimo giorno di attività didattica, la dirigente Suppa ha fortemente voluto organizzare, alla presenza di alunni, genitori e docenti, una cerimonia di premiazione per gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado che hanno conseguito la certificazione Trinity e hanno partecipato alle finali nazionali di Gioiamathesis, le olimpiadi dei giochi matematici che si sono tenute il 6 maggio al Politecnico di Bari.

Sono stati ben 44 gli alunni, tra scuola primaria e secondaria di I grado, appartenenti ai vari plessi sia di Maddaloni che di Valle di Maddaloni che hanno conseguito la certificazione Trinity, sostenendo, come è noto, l’esame con un docente madrelingua. Quasi tutti con A, il punteggio più alto. Pochi con B, risultato comunque ottimo.

Grande soddisfazione anche per i partecipanti ai giochi matematici. Dei 28 finalisti a Bari, ben 5 sono risultati tra i meritevoli: tra di loro ci sono 4 alunni sono della scuola secondaria di I grado, di cui una risulta nella 1° fascia nazionale, Clara Carafa, Covino Andrea nella 4° fascia e Salvatore Valentino e Simona Capobianco nella 6° fascia. Unico alunno della scuola primaria, il piccolo Anaid Caushi, che frequenta la I A T.P. del plesso Collodi si è posizionato nella 5° fascia.

“Un anno che si è concluso nel migliore dei modi per l’istituto e già, come sempre, l’estate servirà a programmare il futuro, per dare, ancora una volta, ai nostri alunni, al termine del corso di studi nel nostro istituto, basi solide per affrontare qualsiasi tipo di scelta essi desiderano nella loro vita.”

Queste le parole della preside Rosa Suppa al termine della cerimonia di premiazione, nel salutare gli alunni e le loro famiglie.