LiberArt Vanvitelli, il 15 aprile sarà presentato il libro “Alessandro Poerio. Vita e opere”

Nell’ambito della Rassegna d’Arte e cultura LiberArt Vanvitelli, inaugurata il 30 marzo scorso e in corso fino al 22 aprile 2023, organizzata dall’ass. Terra del Sole e curata dalla giornalista Laura Ferrante e Giovanni Crisci, sono stati organizzati eventi culturali, quali presentazioni di libri e poesie e teatro.

Dopo il successo della proiezione della commedia La Locanda di Ferdinando, curata da Melina Cortese, un altro evento di grande rilievo avrà luogo sabato 15 aprile alle ore 18.00. Sarà presentato, infatti, il libro “Alessandro Poerio. Vita e opere” (Rubbettino Editore, 2022). Sarà presente l’autrice, Anna Poerio Riverso, pronipote del Poerio. Interverrà il prof. Nicola Terracciano.

Poerio è stato un personaggio di spicco del 1800. Nato a Napoli il 27 agosto del 1802, fu patriota e poeta. Fu accostato, per i suoi scritti, al Tommaseo ed al Leopardi.

Anna Poerio Riverso porta avanti il nome dei Poerio ed ha fondato nel 2001 l’Associazione Culturale Alessandro Poerio per ripercorrere le gesta di questa straordinaria famiglia di patrioti risorgimentali, a cui Benedetto Croce ha dedicato, nel 1919, un saggio monografico.

Durante la presentazione del libro saranno declamate tre significative poesie del Poerio: Il Poeta, Una Stella, Conforto.