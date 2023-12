” Liberta’ di Scegliere. Il Liceo Quercia all’ evento organizzato dall’Assessorato Pari Opportunità’ del Comune di Marcianise

Marcianise. Liberta’, vita, rispetto ed educazione:questi i valori sui quali sono stati chiamati a riflettere gli studenti del Liceo ” Federico Quercia”, guidato dal Dirigente Scolastico Dott. Diamante Marotta, i quali , venerdi’ 1 dicembre 2023, a partire dalle ore 16.00,hanno partecipato all’evento ” Liberta’ di Scegliere” organizzato dall‘Assessorato Pari Opportunita’ del Comune di Marcianise presso il Palazzo della Cultura.

L’evento, finalizzato a promuovere la lotta contro la violenza affettiva, si e’ aperto con i saluti istituzionali del Dott. Antonio Trombetta, Sindaco di Marcianise, e dell’Avv. Carmen Posillipo Assessore alle Pari Opportunita’ , Politiche della Famiglia e Legalita’ del Comune di Marcianise, nonche’ esperta nel diritto di famiglia e tutela dei minori e delle donne.

A rappresentare il Liceo ” Federico Quercia” i seguenti studenti della classe 5 C, coordinati dalle Proff. Giovanna Paolino ed Angela Romano: Calcara Martina-De Chiara Sara- Delli Paoli Katia- Trombetta Antonia – Raucci Miriam – Tartaglione Paolo- Squeglia Gaia – Sozio Giovanni – Gavarro Marco- Iodice Andrea- Loia Francesco- Lombardi Domenico Pio – Esposito Isabella -Tartaglione Domenico e Maraniello Katia,quest’ultima neo- Consigliera del Forum dei Giovani della citta’ di Marcianise.

Nel corso del convegno i ” Querciani” hanno avuto la possibilita’ di ascoltare le testimonianze dirette di due donne e di un uomo, vittime dirette ed indirette della violenza affettiva, ovvero Milly D’Amico, Rosaria Aprea e Giuseppe Perrone.

A seguire, il dibattito con professionisti impegnati nella lotta ed educazione alla divulgazione e al contrasto alla violenza di genere , come l’Avv. Gaetano Madonna, l’Avv. Francesca Della Ratta, l’Avv. Matilde Di Fuccia, l’Avv.Vincenzo Iorio, l’Avv. Eva Scialdone. Presente anche una delegazione della Questura di Caserta

” Ci hanno profondamente colpito le storie raccontate dai tre protagonisti vittime di violenza affettiva- hanno dichiarato gli allievi di Diamante Marotta- che si sono salvati da maltrattamenti, violenze psicologiche, violenza fisica e tentativi di omicidio. Abbiamo compreso che la violenza altro non e’ che una eredita’ di dolore che si trasmette da una generazione ad un ‘altra ed alla quale bisogna ribellarsi. La violenza non può essere mai tollerata o giustificata .Il comportamento violento non è mai responsabilità di chi lo subisce, ma solo di chi lo agisce. Sottolineare questo è fondamentale affinché si comprenda che non si tratta di una dinamica che prevede una responsabilità reciproca, ma di un atto di abuso compiuto dall’uno nei confronti dell’altra e come tale va affrontato”.

Numerosi , durante il convegno, gli interventi degli studenti del Liceo ” Quercia” che ,nei giorni scorsi, proprio in occasione della celebrazione della Giornata Internazionale della lotta alla violenza contro le Donne, ha organizzato un convegno al quale hanno partecipato il Prefetto di Caserta, Dott.Giuseppe Castaldo, il Sindaco di Marcianise , Dott. Antonio Trombetta, e la Giornalista Marilu’ Musto, Componente della Commissione Pari Opportunita’ dell’Ordine dei Giornalisti della Campania.

” Siamo convinti che l’istituzione scolastica debba incidere sulle coscienze dei giovani per riconoscere e contrastare la violenza contro le donne, compresa quella domestica e assistita – ha dichiarato il Dirigente Scolastico Diamante Marotta– E’ fondamentale, pertanto, strutturare interventi di formazione e informazione, sensibilizzazione ed educazione, per migliorare la conoscenza del fenomeno, la risposta ad esso e promuovere un cambiamento culturale che vada verso la decostruzione di stereotipi e pregiudizi di genere, a favore di una cultura di parità e non violenza”