Liceo Manzoni e Hidros rinnovano la partnership territoriale

Il Liceo Statale “A. Manzoni” e la Hidros Point srl nei giorni scorsi hanno rinnovato, per il secondo anno consecutivo, la partnership che consente all’azienda di affiancare il marchio “Handy fai da te” alle attività di comunicazione di alcune delle numerose iniziative portate avanti dal Liceo casertano, guidato dalla Dirigente Adele Vairo, per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

“Siamo ben lieti – ha dichiarato Ciro D’Ambra, amministratore dell’azienda – di supportare le istituzioni scolastiche del territorio nel loro percorso di formazione delle giovani generazioni. Da sempre, seguendo anche l’esempio di nostro padre Santolo, siamo attenti a coltivare con le comunità dove lavoriamo un rapporto di reciproco sostegno, a maggior ragione quando c’è da valorizzare le associazioni o, come nel caso del Liceo Manzoni, le istituzioni che fanno un lavoro encomiabile con i nostri giovani. Per questo motivo, ho accolto con piacere e convinzione l’opportunità di continuare a lavorare al fianco della Dirigente, dei docenti e in particolare di poter avere con gli studenti un dialogo diretto”.

La vision educativa, nonché il valore aggiunto del nostro Liceo,– sostiene la Dirigente scolastica Adele Vairo– consiste nella realizzazione di una rete sistemica in cui la scuola integra la gestione della propria Offerta formativa con le partnership del territorio, inteso in termini di risorse e opportunità. I diversi attori, le aziende e il Liceo Manzoni, stringendo una reale alleanza educativa, concorrono alla realizzazione di un progetto didattico innovativo che vede la scuola trasformarsi in un vero learning hub.

La società Hidros Point inoltre per suggellare la collaborazione con il Liceo Manzoni ha scelto anche di donare, in occasione di queste festività, un albero di Natale allestito e pronto per ospitare gli studenti che il prossimo 19 dicembre si sono prenotati per il primo Open Day organizzato per la presentazione dell’offerta formativa 2022.2023.