Liceo “Manzoni” e U.T.C.: insieme per l’inclusione degli alunni ciechi ed ipovedenti.

Inclusione scolastica e sociale: percorso scolastico degli alunni disabili visivi: questo il titolo

dell’incontro seminariale promosso dal Liceo “Manzoni” di Caserta, in qualità di CTS e Scuola Polo

per l’inclusione, e dall’U.T.C. – Unità Territoriale di Coordinamento per il Supporto all'Integrazione

Scolastica degli Alunni Ciechi ed Ipovedenti.

L’evento – il cui coordinamento organizzativo è a cura delle Proff. Tavarello e Pirozzi e della

Dott.ssa De Lucia – si terrà venerdì 03 marzo, alle ore 10.00, nell’Aula Magna del Liceo “Manzoni”.

Esso vuol essere una importante occasione per comprendere i bisogni educativi degli allievi ciechi

e ipovedenti valutandone limiti e potenzialità sia dal punto di vista clinico che pedagogico, ma anche

per migliorare la programmazione del percorso educativo, sia in famiglia che a scuola, nel rispetto

delle caratteristiche specifiche dell'alunno, anche attraverso l’ausilio dei sussidi didattici più adeguati.

Davvero nutrito il programma della giornata, aperta dai saluti istituzionali della D.S. Adele Vairo,

Presidente C.T.S. Caserta, del Coordinatore dell'Unità Territoriale di Coordinamento e Presidente della

Biblioteca per Ciechi “Regina Margherita” di Monza Prof. Pietro Piscitelli e del Presidente U.I.C.1.

Sez. Provinciale di Caserta Avv. Giulia Cannavale.

A dare l’avvio alla giornata di studi il Prof. Piscitelli, con una relazione avente come topic la

specificità della disabilità visiva. A seguire gli interventi della Dott.ssa Anna Patrizia Farina,

Responsabile Centro di Consulenza Tiflodidattica di Caserta, circa i sussidi tiflodidattici a sostegno

dell'inclusione scolastica, e del Dott. Vincenzo Del Piano, Presidente U.N.I.Vo.C. – Sez. Provinciale

Caserta e Direttore scientifico regionale 1.Ri.Fo.R., in merito all'informatica e alla tecnologia assistiva

per l'uso dei device. Infine, interverranno il Dott. Stefano Scirocco, Psicologo e componente

dell'U.T.C., riguardo la relazione tra famiglia, scuola e alunno, l’Avv. Giulia Cannavale, Presidente

U.I.C.I. Sez. Provinciale di Caserta, con focus sui servizi offerti dall'U.I.C.1.e la Dott.ssa Valentina

Ritieni, membro della “Lega del Filo d’Oro”, con una riflessione sulla pluriminorazione

psicosensoriale. Ampio spazio sarà lasciato al dibattito e alla condivisione di esperienze tra docenti,

esperti, genitori ed alunni.

Un momento formativo che si prospetta di grande spessore, nella consapevolezza che la vera

inclusione è quella capace di considerare il diversamente abile non come un limite, ma come una

potente risorsa, capace di stimolare un nuovo modello educativo ed un nuovo approccio didattico,

in cui la diversabilità è solo il punto di partenza e l’essere umano il punto di arrivo.