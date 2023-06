Liceo Quercia . 72 studenti portano in scena la tragedia “ Elettra”

Marcianise. Dopo il grande successo ottenuto a Siracusa il 1 giugno 2023

al XXVII Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani, a

Palazzolo Acreide, il Laboratorio di Teatro Antico del Liceo ” Federico

Quercia”, di cui e’ Dirigente Scolastico il Dott. Diamante Marotta, debutta

, martedi’ 6 giugno 2023, a Marcianise, presso l’Auditorium della scuola a

partire dalle ore 19.30.

La Compagnia Teatrale, composta da ben 72 studenti del prestigioso liceo,

porta in scena la tragedia “Elettra” di Sofocle che, in quel di Siracusa,

ha raccolto tantissimi consensi e lusinghieri giudizi.

La regia e la sceneggiatura dello spettacolo sono affidate alle Docenti

Proff. Marta Piccolo e Giulia Rocco. La scenografia e’ stata curata dalla

Docente Prof.ssa Caterina Perrella; tutor del Laboratorio di Teatro Antico

la Prof.ssa Giovanna Paolino.La grafica ed il design sono affidati a

Gaetano Russo.

“Siamo orgogliosi di questa nostra attivita’ – ha dichiarato il D.S.

Diamante Marotta- – che si configura come una preziosa occasione formativa

a più dimensioni.Il teatro classico è veicolo di tematiche universali. Il

nostro Laboratorio permanente :permette agli alunni di accostarsi con uno

sguardo diverso a testi che in origine erano concepiti per la “messa in

scena”. Fare teatro significa “imparare a lavorare insieme”, scoprire e

gestire le proprie capacità e risorse, “vestire i panni altrui”: è

un’opportunità di crescita come individui e come gruppo”.