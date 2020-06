Lina Ferrara: “L’università scrive al comitato: entro la fine di questo mese potrebbero ripartire i lavori del Policlinico”

CASERTA – Policlinico Caserta, si intravedono nuovi sbocchi. E’ quanto afferma il neo costituito Comitato cittadino che fa da pungolo alle diverse istituzioni interessate a terminare i lavori del nuovo Policlinico di Caserta. “L’attività messa in campo dal costituito comitato per il policlinico di Caserta ha iniziato a produrre effetti almeno sul piano della conoscenza e trasparenza delle procedure adottate tale da rendere più chiaro il quadro della questione policlinico che, fino ad oggi, è stato piuttosto fumoso”. E’ quanto ha dichiarato l’avv. Lina Ferrara, presidente del comitato per il policlinico di Caserta.

“A seguito delle nostre richieste infatti abbiamo ricevuto risposte sia dalla Regione Campania e, soprattutto, dall’Università della Campania Luigi Vanvitelli. Ebbene, ora abbiamo dei punti chiari:

1) la committenza, quindi la proprietà, è esclusivamente dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli che ha sottoscritto il contratto d’appalto, per cui la presa di posizione del governatore De Luca su un eventuale commissariamento è destituito di fondamento giuridico;

2) la società Condotte Acque spa non è mai fallita ma è stata ammessa alla procedura di Amministrazione straordinaria alla cui gestione sono stati nominati 3 commissari, ad oggi ancora ignoti, ma dei quali nei prossimi giorni ne chiederemo opportuna conoscenza anche per sollecitare il ministero competente a verificarne l’operato.

Ma il dato più significativo che abbiamo appreso è che entro la fine di questo mese si concluderanno le interlocuzioni tra i soggetti interessati ( commissari, avvocatura distrettuale di Stato e Anac) per fare ripartire i lavori del policlinico!!

Ora più che mai il nostro lavoro non si fermerà qui.

Abbiamo riportato la questione policlinico al centro del dibattito politico- sociale non solo della città di Caserta ma dell’intera provincia di terra di lavoro e per questo non possiamo mollare ma dobbiamo continuare a vigilare e lasciare sempre accesi i fari della trasparenza su questa opera affinché non si continui ancora a procrastinare sui tempi della ripresa dei lavori, e questo lo faremo con ogni mezzo a nostra disposizione” ha concluso l’avv. Lina Ferrara.