Lista ricusata, Cellole nel cuore: solo le urne decideranno vincitore*

COSA È ACCADUTO?

Abbiamo presentato sabato scorso la lista “Cellole nel cuore” con tutta la documentazione necessaria, nei termini previsti dalla legge, per partecipare alla competizione elettorale.

Oggi pomeriggio siamo stati informati della ricusazione della nostra lista da parte della Sottocommissione elettorale circondariale di Sessa Aurunca. Non mettiamo in dubbio l’operato degli organi preposti, ma vogliamo comunicare a tutta la cittadinanza che abbiamo presentato formale ricorso al TAR e attendiamo fiduciosi il risultato del ricorso. Abbiamo la piena consapevolezza che solo le urne possono decidere il vincitore della competizione elettorale, nel pieno rispetto del principio della democrazia partecipata. Per il bene di tutta la città di Cellole.

Confidiamo nel valore supremo della legge, delle regole e della trasparenza.

Lista “Cellole nel cuore’

Candidato Sindaco

Cristina Compasso

[ ] Candidati alla carica di Consigliere comunale:

Cappabianca Rossella

Di Meo Giovanni

Di Paolo Simona

Freda Angelo

Lauretano Francesco

Manfredi Loredana

Mauriello Marianna

Montecuollo Arturo

Palmieri Gaetano

Romano Pasquale

Sorgente Franco

Tumolo Arturo