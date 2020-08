Litorale domizio/Primi prelievi Arpac: Escherichia coli ed Enterococchi intestinali nella norma

Litorale Domizio– Dopo le segnalazioni del 22 agosto, l’Arpac ha effettuato i prelievi, di cui sono stati resi disponibili i primi risultati. Il caso aveva destato preoccupazione, tant’è che anche sulla nostra testata il 23 agosto era stata pubblicato un articolo con il comunicato e il video del WWF, che svolge l’ottimo ed essenziale lavoro di segnalare tutte le criticità, affinché siano attivati i doverosi controlli.

I prelievi sono stati eseguiti lo stesso giorno in diverse aree interessate dal fenomeno, nello specifico nelle aree denominate “Baia Felice” nel comune di Cellole e “Le Vagnole” nel comune di Mondragone. Per quanto riguarda i parametri microbiologici Escherichia coli ed Enterococchi intestinali (indici di contaminazione fecale) è stata accertata la conformità ai limiti stabiliti dalla vigente normativa.

Saranno invece diffusi nei prossimi giorni gli esiti analitici per i fitoplancton e i tensioattivi.

I precedenti interventi

L’agenzia è intervenuta lungo il litorale domizio anche a luglio e inizio agosto, riscontrando l’assenza di tensioattivi e una proliferazione di fitoplancton (dinoflagellati e diatomee), in particolare di micro alghe non tossiche per l’uomo.