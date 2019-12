L’Orchestra sinfonica casertana con il Soprano Sparaco al Circolo Nazionale di Caserta

CASERTA – Il pubblico a destra, a sinistra, e di fronte, nel mezzo la musica e dietro i musicisti sul palco la voce. Ecco la planimetria di una serata indimenticabile per il sold out di gente accorsa al grande evento di cultura musicale casertana svoltosi presso lo storico Circolo Nazionale in Caserta che ha avuto come protagonisti la “Orchestra Sinfonica Casertana”.

L’Orchestra Sinfonica Casertana è nata dalla determinazione del Maestro, Direttore d’orchestra, Francesco DI GENNARO e dal Maestro Paolo DI FUCCIA con l’intento di sviluppare il progetto artistico attraverso il binomio di entusiasmo ed energia di fare musica nella Città di Caserta e non solo e permettendo ai più talentuosi musicisti di esprimersi, emergere ed affermarsi nel mondo attraverso la musica.

Nella splendida cornice dei due Saloni successo di pubblico e convinti apprezzamenti per l’esibizione del soprano lirico internazionale, eccellenza casertana della lirica e ambasciatrice della canzone classica napoletana in Tashkent, Teresa SPARACO tra l’incanto dell’affascinante “salotto d’epoca” dello storico Circolo le note di alcuni celebri brani tra operistico, cinematografico, sacro e napoletano.



Accanto al Soprano Sparaco la partecipazione straordinaria della cantante Alessandra MUROLO, nipote del grande Roberto Murolo, voce vibrante di napoletanità accompagnata dal duo storico comico Fatebenefratelli. L’evento casertano è stato “incorniciato” dalla presenza dell’artista pittrice Anna SCOPETTA che ha esposto alcune delle sue più importanti opere pittoriche. Ha presentato la serata musicale, con professionalità, la Prof. Clementina MONTANO.

Un sentito ringraziamento è andato al Presidente dello storico Circolo, Avv. FOGLIA , al Vice Presidente, nonché Consigliere Comunale di Caserta, Pasquale ANTONUCCI per la riuscita della serata.