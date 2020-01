Luca Abete ,Striscia la Notizia” preso d’ assalto nel Casertano

San Tammaro. Momenti di tensione per Luca Abete , giornalista della nota trasmissione ” striscia la notizia”, in onda sui canali mediaset. Abete si è recato nella zona del mercato ortofrutticolo , in un primo momento sembrava tutto andasse secondo prassi ma , ad un certo punto ,il noto giornalista è stato praticamente preso d’ assalto da alcuni cittadini, in gran parte stranieri.

A far scoppiare la scintilla sembra che siano state alcune domande che Luca Abete avrebbe fatto relative allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

La questione , per fortuna, è stata risolta senza danni fisici per l’ inviato di Striscia la Notizia.

