Luca Biscardi sarà al Salone del Libro di Torino con Phobos, il suo ultimo libro

Al salone internazionale del libro di Torino, Luca Biscardi sarà presente con il suo ultimo lavoro sabato 11 maggio dalle 16 alle 18 per il firmacopie.

Il 3 maggio è uscito il quinto libro dello scrittore maddalonese, trapiantato in Toscana da anni. Luca, quarantenne, una vita dedicata all’informatica, fin dalla scuola ha avuto la passione per la scrittura, cominciando a scrivere proprio sui giornali scolastici. Amante della lettura, soprattutto del genere thriller, negli anni, dalla sua penna è nato il personaggio di Diego Biglia, protagonista dei suoi libri. Anche questo, come i precedenti, è un thriller ben costruito che si fa leggere tutto d’un fiato. Phobos, edito da PAV Edizioni è il titolo. “Da un tranquillo villaggio in Scozia alle vivaci strade del Texas, il silenzio prelude alla tempesta.” Immagini di tranquille albe e tramonti rossi sangue si alternano, preannunciando l’orrore che unisce due mondi così distanti. Diego Biglia si trova di fronte a un puzzle globale dove ogni pezzo svela un’oscura verità. Quando il destino chiama, anche i più acerrimi nemici possono diventare alleati. La posta in gioco? Il futuro dell’umanità.