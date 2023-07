E’ previsto per lunedì 31 luglio 2023 alle ore 10:00 l’open day del C.A.M. Caserta sito in Via San Gennaro 4

ex Caserma Sacchi. La struttura aperta al pubblico per illustrare i servizi e i programmi di trattamento

rivolti agli autori di reato in particolar modo coloro che si macchiano di reati come; atti persecutori, atti

sessuali con minorenne, violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia corruzione di minorenne, violenza

sessuale di gruppo, omicidio, deformazione dell’aspetto di una persona mediante lesioni permanenti al viso

Il C.A.M. Caserta è un Centro di Osservazione e Trattamento Maltrattanti e Autori di Reato e offre un

servizio di: ascolto, accoglienza, consulenza legale, consulenza psicologica, percorso di trattamento,

percorsi di affidamento in prova per detenuti, percorsi di messa alla prova per detenuti, consulenza

criminologica, mediazione penale, percorsi di recupero destinati agli autori di reati di violenza domestica e

di genere con la convenzione dei diversi tribunali sul territorio

Il C.A.M. Caserta guidato dalla dott.ssa Pina Farina, da anni lavora con gli autori dei reati attraverso

programmi di trattamento grazie alla rete con gli enti preposti che si occupano di formazione e di

reinserimento sociale e grazie alla collaborazione con l’ufficio esecuzione penale esterna di Caserta. Opera

attraverso uno staff operativo composta da professionisti esperti del settore psicologico, criminologico,

pedagogico e legale.

La Convenzione di Istanbul contro la violenza nei confronti delle donne all’articolo 16 prevede interventi

per il recupero degli autori di violenza domestica e per la prevenzione della recidiva per i reati di natura

sessuale. Nell’attuazione delle misure è comunque riconosciuta priorità ai diritti ed alla sicurezza delle

vittime.

L'art. 6 della legge n. 69 del 2019 (meglio conosciuta come Codice Rosso) ha modificato l'art 165 c.p.,

inserendo, dopo il quarto comma, il seguente periodo: "nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli

572, 609-bis, 609-ter, 609- quater, 609- quinquies, 609-octies e 612-bìs, nonché agli articoli 582 e 583-

quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5,1, e 577, primo

comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla

partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione,

assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati".

La riforma Cartabia con la legge n. 134 del 27 settembre 2021, ha ulteriormente modificato il comma

introdotto dalla Legge n. 69/2019 allargandone l’ambito di operatività anche al reato di omicidio ed a tutte

le forme “tentate” dei reati per i quali era stato già previsto dal codice rosso. La sospensione della pena è

necessariamente subordinata alla partecipazione di corsi di recupero per i reati, sia nella forma tentata che

nella forma consumata di: Atti persecutori, Atti sessuali con minorenne, Violenza sessuale, Maltrattamenti

in famiglia Corruzione di minorenne, Violenza sessuale di gruppo, Omicidio, Deformazione dell’aspetto di

una persona mediante lesioni permanenti al viso commesso ai danni dell’ascendente o discendente, o

della persona offesa dei reati di maltrattamenti, violenza sessuale ed atti persecutori, nonché contro il

coniuge anche legalmente separato, contro l’altra parte della unione civile o contro il convivente , o contro

il fratello o la sorella, adottante o l’adottato, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo o contro un

affine in linea retta.

Il C.A.M. Caserta ha istituito il Presidio Criminologico Territoriale, che nasce da una lunga attività territoriale

di prevenzione e trattamento in rete con il UEPE di Caserta, rivolta a persone che hanno compiuto o

rischiano di compiere reati a carattere sessuale e non , anche con l’uso di mezzi informatici, soggetti che

hanno compiuto reati violenti a rischio di recidiva o che sono coinvolti in situazioni di conflittualità a rischio

di condotte antisociali L’equipe trattamentale è costituita da diverse figure professionali, quali Educatori,

criminologi, psicologi-psicoterapeuti, sociologi, mediatori penali ecc

Vengono effettuati interventi pluridisciplinari di valutazione, trattamento e monitoraggio dei

comportamenti violenti e delle condotte antisociali, interagendo costantemente con le Forze dell’Ordine e

con la Magistratura.