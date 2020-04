LUSCIANO – I Carabinieri di Aversa arrestano 30enne ghanese per spaccio di stupefacenti e furto

LUSCIANO – In Lusciano (Ce), i Carabinieri della Sezione Radiomobile (N.O.R.M.) della Compagnia di Aversa, hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, A.I. cl. 90, ghanese, domiciliato in Lusciano ed irregolare sul territorio nazionale.

L’uomo, a bordo di un ciclomotore, poi risultato provento di furto, intercettato da una pattuglia dell’Arma ha tentato di sfuggire al controllo disfacendosi, nel contempo, di due involucri contenenti circa 100 dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un peso complessivo di gr. 72 circa.

Bloccato e perquisito è stato trovato in possesso della somma di euro 55, ritenuta provento dell’attività illecita. L’arrestato è stato sottoposto alla custodia pre- cautelare al proprio domicilio in attesa di interrogatorio di convalida.