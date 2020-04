Lutto a Villa Delle Magnolie muore la dott.ssa Stefania Iodice

Caserta. Non ce l’ ha fatta la dott.ssa Stefania Iodice a vincere la sua battaglia contro un male incurabile. E’ di pochi minuti fa la triste notizia della sua dipartita. Stefania lavorava come Fisioterapista presso la Villa Delle Magnolie sita in Castel Morrone. La sua scomparsa ha profondamente addolorato i tanti che la conoscevano.

La Direzione Sanitaria, la direzione amministrativa e il personale tutto di villa delle magnolie , basiti per la triste notizia , esprimono il loro cordoglio alla famiglia.