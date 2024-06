Lutto per la comunità di Casagiove

La città di Casagiove è stata scossa da una notizia tragica e inaspettata: il Comandante della Polizia Municipale, Tenente Colonnello Nicola Altiero, è deceduto prematuramente a causa di un infarto. La scomparsa improvvisa ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità, tra i colleghi e nella vita civile della città.

Il Messaggio di Cordoglio del Sindaco e della Giunta Comunale

Il Sindaco di Casagiove, Ing. Giuseppe Vozza, ha espresso il suo profondo dolore e sgomento per la perdita del Comandante dei vigili. In un messaggio ufficiale, ha dichiarato:

“Oggi è un giorno di grande tristezza per la nostra comunità. La scomparsa del nostro Comandante della Polizia Municipale ci lascia tutti senza parole. A nome mio e di tutta la Giunta comunale, esprimo le più sincere condoglianze alla famiglia e ai suoi cari”.

Profondo il dolore dei colleghi dell’Ente che perdono una fonte di conforto quotidiano, di una persona di straordinaria umanità, sempre pronta ad ascoltare e a risolvere i problemi della gente.

Il Comandante Altiero lascia un’eredità di servizio e dedizione alla città di Casagiove. Il suo impegno quotidiano per la sicurezza e il benessere della comunità resterà per tutti coloro che continueranno il suo lavoro. La sua figura rimarrà indelebile nella memoria collettiva di Casagiove.

Il Sindaco ha proclamato una giornata di lutto cittadino, invitando tutti a partecipare alla cerimonia funebre che si terrà presso la chiesa di San Michele Arcangelo, alle 15.30 del 14 giugno, per rendere omaggio a un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio della comunità.