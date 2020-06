M5S San Nicola la Strada: “Piscina comunale: se, quando e come si ripartirà”

SAN NICOLA LA STRADA – La piscina comunale di San Nicola la Strada, come tutte le altre attività che il Comune ha concesso ai privati, come il Teatro Plauto, l’Accademia Musicale, il campo di calcetto sul Galoppatoio Est del Viale Carlo III^, a causa della pandemia da COVI-19 hanno riportato danni economici non indifferenti e le società private che le gestiscono stanno attraversando un periodo “buio”.

Purtroppo, data la cronica indifferenza dell’Amministrazione comunale a dare risposte ai numerosi cittadini che sui social sannicolese chiedono chiarimenti, la locale sezione del Movimento 5 Stelle, rappresentato in Comune dal portavoce Federico DE MATTEIS si rivolge all’Amministrazione comunale e chiede chiarimenti perché: “Ne va del rispetto degli utenti e di tutta la cittadinanza sannicolese”.

Ecco, di seguito il post pubblicato sulla pagina Facebook del M5S sannicolese: “La chiusura della piscina comunale è stata una delle conseguenze della pandemia. La società affidataria, scomparsa per qualche tempo dai social, ha recentemente comunicato la riapertura delle sue strutture a settembre, tra le quali ipotizziamo ci sia anche la nostra. Nonostante la data di decorrenza individuata e considerate le limitazioni dovute alle prescrizioni per il Coronavirus e gli evidenti adeguamenti che ne conseguiranno, abbiamo dei dubbi e nulla ci sembra scontato. Riteniamo quindi inaccettabile e ingiustificato il silenzio -divenuto abitudine- dietro cui si sono trincerati il Sindaco Marotta e la sua amministrazione da ormai troppi mesi e che dura tuttora.

C’è chi addirittura ipotizza che la struttura dovesse risultare funzionante e rimanere aperta soltanto fino alla data delle elezioni. Noi non crediamo a queste voci, che costituirebbero una grande sconfitta per tutta la comunità, e riteniamo che sia quindi doveroso fare chiarezza. Invitiamo, pertanto, l’amministrazione a esprimersi al più presto, meglio se in sede di consiglio comunale, per rispondere ad un’interpellanza che stiamo presentando, su come voglia garantire e, eventualmente, favorire la riapertura della struttura, seppur con tutte le limitazioni del caso. Ne va del rispetto degli utenti e di tutta la cittadinanza sannicolese”.

Mentre l’Amministrazione non da notizie ai cittadini, ieri, venerdì, abbiamo avuto notizia che sarebbe stata inaugurata in “pompa magna” la Sala Mortuaria sita nel Cimitero comunale.