Macerata Campania – Messo a dimora definitivamente l’Albero della Pace con la targa di dedica

MACERATA CAMPANIA (CE)- Presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo di Macerata Campania, è avvenuta la messa a dimora definitiva dell’Albero dell’ulivo intitolato alla Pace che fu provvisoriamente sistemato nel giardino della scuola durante la 1a ed.ne dello storico passaggio della Fiaccola della Pace avvenuto il 18 Dicembre 2019, in attesa di trovare sistemazione definitiva.

In giornata 23 Gennaio 2020 grazie all’impegno della docente referente del progetto prof.ssa Sara Pitocchelli, è stato finalmente sistemato. L’Albero della Pace con accanto la Targa di dedica, è stato posizionato nell’ingresso della sede centrale della scuola ( scuola media “Pascoli” ) in zona centrale, proprio per essere ben visibile a tutti.



Protagonisti i giovani alunni che in prima persona hanno effettuato tutta l’operazione di piantumazione. Un sentito ringraziamento alla prof.ssa Sara Pitocchelli, ai giovani alunni che ancora una volta hanno dimostrato la serietà e la maturità dell’essere “Giovani costruttori di Pace” non solo durante la manifestazione svolta nel dicembre scorso, ma sempre, ogni giorno, così come il messaggio consegnato loro.



Un ringraziamento infine alla Dirigente scolastica prof.ssa Antonietta Maiello, con la quale fu siglato il “Patto di Pace” attraverso il quale fu consegnato alla scuola il titolo di “Scuola di Pace del III Millennio”. Grazie infinite per la serietà e l’attenzione dimostrata ai temi della Pace. Ci vedremo presto per proseguire il nostro percorso con la Fiaccola! In alto le scuole di Pace!