Maddaloni. Alla scuola Brancaccio un corso di primo soccorso per le famiglie

Martedì 18 febbraio alle ore 16,00 ci sarà un incontro con i genitori dell’istituto comprensivo per insegnare le tecniche di disostruzione delle vie respiratorie e il primo soccorso.

La Dirigente Scolastica dott.ssa Rosa Suppa sarà presente all’ incontro insieme all’avv. Franco Roberti presidente dei Lions Club – Maddaloni Calatia.

L’iniziativa, non prima di questo genere, rappresenta oramai un impegno fisso dei Lions Club Maddaloni Calatia che si perpetua da anni! Insegnare ai genitori gli elementi basici di come affrontare i momenti drammatici di un soffocamento infantile rappresenta un momento importante nell’attività lionistica dei Lions Club Maddaloni Calatia!

Nel passato, ed è un punto d’orgoglio per il Club,ci sono stati episodi in cui le mamme, forti di questa esperienza acquisita, hanno letteralmente salvato la vita dei propri figli!

Anche questo è un servizio importante che avrà seguito anche in altri istituti primari!!

L’incontro è aperto a tutti.