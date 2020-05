Maddaloni. Convocato il Consiglio Comunale

La data della convocazione è lunedì 8 giugno alle ore 17.00. La sede in cui si volgerò il consiglio, per rispettare il distanziamento previsto dalle norme anti-covid non sarà quella consueta. Si è scelto di svolgerlo nella palestra annessa all’istituto scolastico di via Feudo.

Un consiglio con oltre 20 punti all’ordine del giorno: molti sono i debiti fuori bilancio e atti transattivi. Si discuterà poi di alcune interrogazioni presentate da consiglieri e dell’uso dei dispositivi di protezione. Infine dovranno essere individuati n. 3 consiglieri che andranno a comporre la Commissione “Mercato agro-alimentare”.