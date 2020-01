Maddaloni. Cortese consigliere delegato dal Sindaco: arriva la dura reazione di “Maddaloni è”

Non è certo una novità la vicinanza di Bruno Cortese al sindaco De Filippo, sin dai primi giorni successivi alle elezioni. Non stupisce più di tanto, quindi, che il primo cittadino, nel maldestro tentativo di allargare la sua maggioranza passando per il filantropo della situazione, abbia scelto proprio l’ex candidato sindaco quale ‘consigliere di opposizione’ da delegare alle politiche di sviluppo e industrializzazione del territorio. Tralasciando considerazioni sugli equilibri politici della maggioranza, tenuto conto che, con questa operazione De Filippo svuota drasticamente la delega dell’assessore Vincenzo Lerro che, bontà sua, probabilmente accetterà questo gioco al massacro pur di rimanere al suo posto, rimaniamo allibiti dal comportamento del nostro ex candidato sindaco. Egli si è presentato alle ultime consultazioni elettorali come modello alternativo a questa maggioranza e, per questo, ha raccolto intorno a sé movimenti e consensi politici ed elettorali. Oggi, tradendo gli impegni presi soprattutto con i suoi elettori, non solo ha sottratto il seggio proprio al nostro movimento in quanto candidato sindaco sconfitto, ma letteralmente “svende” la sua persona e con essa quanti avevano creduto nel progetto politico comune. Una svendita “al ribasso” in quanto, al contrario di quanto affermato da qualcuno nelle ultime ore, un consigliere delegato non può essere chiamato a gestire direttamente un settore dell’Amministrazione per conto del Sindaco perché si troverebbe contemporaneamente nella posizione di controllato e controllore. Un tipico “contentino” con il quale barattare la propria dignità politica! Questo è ciò che è successo e che ci induce a chiedere pubblicamente e fermamente le dimissioni immediate del consigliere Bruno Cortese al fine di ripristinare la giusta rappresentanza politica all’interno del consiglio comunale della nostra città.