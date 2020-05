Maddaloni. Dallo streaming al ritorno in chiesa. L’instancabile don Marco continua la sua opera sul territorio

Ieri mattina, in occasione della messa per ricordare la dipartita del fratello del Sindaco, don Marco, il parroco di nostra signora di Loreto a Via Appia ha colto l’occasione per ringraziare il primo cittadino per l’impegno che ha profuso nella gestione di questa emergenza. Alla cerimonia era presente la vedova del defunto, la sorella ed i cognati.

Il primo cittadino ha, a sua volta, ringraziato la comunità Parrocchiale per le continue attività di cui si è occupata durante l’emergenza il gruppo SOS LORETO MADDALONI in collaborazione con il comune, la Croce Rossa e la Caritas.

Don Marco ha anche approfittato per ricordare al sindaco che Via Appia ha bisogno di una nuova segnaletica orizzontale e verticale per la sicurezza dei fedeli, dei bambini e delle persone che frequentano l’oratorio Zaccheo .

Attualmente, infatti, via Appia non ha segnaletica orizzontale, strisce pedonali e molte volte purtroppo si sono verificati degli incidenti stradali; non ultimo quello che ha distrutto proprio la recinzione della Chiesa e il palo della pubblica illuminazione.

Alla fine della celebrazione il parroco ha consegnato la mascherina con l’immagine della Madonna di Loreto con lo slogan Vivi la tua parrocchia.

il parroco che non ha mai smesso di celebrare utilizzando tutti i mezzi di comunicazione, PREVALENTEMENTE I SOCIAL per raggiungere e stare vicino ai suoi fedeli, continuerà le sue funzioni in modalità integrata. Infatti oggi pomeriggio alle ore 18.15 la Messa in onore di San Pio da Pietrelcina sarà trasmessa anche con la diretta FB sulla pagina New RADIO NETWORK.Al termine ci sarà la benedizione del simulacro di San Pio all’esterno della chiesa e della nuova copertura.