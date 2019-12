Maddaloni. Del Monaco: il M5S dona 600.000 euro alle famiglie delle Forze dell’Ordine

Sono sempre stato vicino alle Forze dell’ordine, ai militari, a tutti coloro che rischiano la loro vita per mettere in sicurezza la nostra. È un concetto semplice e complesso al tempo stesso: sono uomini e donne, spesso giovanissimi, che hanno scelto (e non è da tutti) di servire lo Stato, e senza indugio sono in prima linea in ogni emergenza, calamità, soccorso…lavorando, purtroppo, il più delle volte in condizioni precarie.

Ho lottato in prima persona per ottenere dei risultati che possano agevolare il lavoro di questi nostri eroi, e che possano anche dare sollievo, per quanto possibile, a quei bimbi rimasti senza un papà o una mamma, a quelle mogli senza più mariti e viceversa…a quei genitori che hanno visto morire i propri figli.

Come il vice brigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso la notte del 26 luglio a Roma; il maresciallo Vincenzo Di Gennaro, ucciso il 13 aprile a Cagnano Varano; l’appuntato scelto Emanuele Anzini travolto da un’auto il 16 giugno in provincia di Bergamo. E poi la drammatica storia dei due poliziotti uccisi all’interno della Questura di Trieste: Pierluigi Rotta, agente scelto, 34 anni, originario di Napoli e Matteo De Menego, agente 31enne originario di Velletri.

Una lunga lista alla quale dobbiamo aggiungere anche i tre vigili del fuoco morti a Quargnento, in provincia di Alessandria: Marco Triches, Matteo Gastaldo e Antonio Candido.

Persone straordinarie, uomini e donne che hanno coraggio, che non si tirano mai indietro di fronte a un’emergenza, per quanto pericolosa possa essere, che scelgono di fare il bene della collettività e, spesso, pagano questa scelta con la vita.

Accanto a loro, come ho già detto, ci sono intere famiglie, persone altrettanto straordinarie, che supportano ogni giorno la scelta di servizio dei loro cari.

Noi del Movimento 5 Stelle ci sentiamo molto vicini a tutti coloro che prestano servizio a questo Paese, che amiamo tanto: per questo motivo, quest’anno abbiamo deciso di donare 600.000 euro dei nostri stipendi alle famiglie dei Carabinieri, della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco, per dimostrargli tutta la nostra vicinanza.

Dei 600.000 euro complessivi, 200.000 sono stati versati al Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato, 200.000 all’Opera Nazionale di Assistenza per il personale del Comparto Nazionale dei Vigili del Fuoco, e altri 200.000 al Fondo Assistenza, Previdenza e Premi per il Personale dell’Arma dei Carabinieri. Di questi ultimi, un quarto verrà destinato, attraverso il Fondo, alla vedova del Carabiniere Cerciello Rega.

Si tratta di un sostegno che si aggiunge già all’intenso lavoro del governo e ad altri fondi destinati al comparto: un sostegno che non si fermerà oggi e che, alla prima occasione, si rivolgerà anche ai nostri militari di Esercito, Aeronautica, Marina, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Penitenziaria.

Pensiamo sia un dovere della politica dimostrare vicinanza e attenzione a donne e uomini che quotidianamente si impegnano per garantire la nostra sicurezza, mettendo a repentaglio la loro.

Sono senza ombra di dubbio un modello da seguire per tanti giovani: c’è sempre più bisogno di tali esempi nella nostra bella Italia, ed io sono fermamente convinto che le nuove generazioni, con cui spesso dialogo, sapranno come farsi onore.