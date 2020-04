Maddaloni. Del Monaco (M5S) chiede ai colleghi la creazione di un fondo di solidarietà

Riportiamo la lettera dell’onorevole Antonio Del Monaco

Oggetto: creazione Fondo Solidarietà per emergenza sanitaria Covid-19

Cari colleghi,

Vi scrivo con la speranza di trovare in Voi tutti una fattiva collaborazione per il bene del nostro amato Paese, che sta attraversando un periodo tragico, senza precedenti.

Da anni ormai i parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno scelto di decurtare la somma di 2000 euro dal proprio stipendio mensile, per micro credito, protezione civile, fondi specifici, quali ad esempio, a tutela dell’infanzia e contro la violenza sulle donne.

Data la straordinaria emergenza sanitaria che stiamo vivendo e la costante necessità di sostenere non

solo la protezione civile, ma l’intera macchina sanitaria nazionale operante 24 ore su 24 per fronteggiare la complessa lotta al Covid-19, una lotta che si prospetta lunga e faticosa, chiedo a Voi tutti di prendere seriamente in considerazione la proposta di creare un Fondo di Solidarietà.

Non parlo di una proposta di legge per i tagli allo stipendio dei parlamentari, che richiederebbe tempi troppo lunghi, ma di un’azione limitata nel tempo. Ciò Vi chiedo di dare un forte segnale di

collaborazione all’ intero Paese che sta affrontando sacrifici notevoli, soprattutto a livello economico,

pertanto la mia proposta è che possano essere decurtati 2000 euro, a partire da questo mese e fino alla fine dell’anno, dallo stipendio di tutti i parlamentari, senza distinzione di colore politico.

La somma totale raggiungibile entro fine anno non è irrisoria, parliamo di quasi 18 milioni di euro, cosi potremmo garantire, mese per mese, un valido sostegno economico alla nostra Nazione, collaborando tutti, in egual modo.

I sacrifici che il Governo sta chiedendo alla popolazione sono enormi e avranno ripercussioni anche in futuro. Dunque ritengo doveroso, che sia giunto il momento per ognuno di noi, di fare la propria parte per la nostra Italia: se non ora, quando? Uniamo le forze, con un obiettivo comune e sacrosanto, salvare il Paese. Insieme sarà più semplice.

Vi ringrazio per l’attenzione e confido in un riscontro positivo.

Un caro saluto a tutti.