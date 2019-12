Maddaloni. Domenica in piazza “Giocattoli in movimento”

CON GIOCATTOLI IN MOVIMENTO METTIAMO IN CAMPO SOLIDARIETÀ, RIUSO ED ECONOMIA CIRCOLARE PER I NOSTRI BAMBINI

La campagna “Giocattoli in movimento”, promossa dal Movimento 5 Stelle, permetterà a tantissimi bambini di socializzare e di comprendere l’importanza del riuso, del riciclo, della sostenibilità ambientale e della condivisione attraverso lo scambio di giochi o libri.

Ogni bimbo potrà portare due o più giocattoli o libri che non usa più e prenderne uno in cambio. Unico requisito necessario è

quello che tutto deve essere in un buono stato di conservazione.

I giocattoli che rimarranno al nostro banchetto, a fine giornata verranno donati a strutture che lavorano con l’infanzia come reparti pediatrici, case di accoglienza per minori e asili pubblici, per portare nuovi sorrisi anche a bambini che non conosciamo.

Vi aspettiamo domani, 29 Dicembre 2019, in Piazza G. Ferraro dalle ore 10:00 alle ore 13:00.